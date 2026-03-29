KKTC Başbakan Yardımcısı\'ndan Tanıtım Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

29.03.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs'ı tanıtmak için farklı bölgelerde çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Bundan sonraki farklı yerlerde bıkmadan, usanmadan Kuzey Kıbrıs'ı anlatmaya çalışacağız. Gitmiş olduğumuz bütün tanıtım bölgelerinde o bölgeyi en iyi şekilde benimseyerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza da karşılıklı gidişlerin ve gelişlerin olabilmesi ile ilgili anlatımlar yapacağız" dedi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nevşehir ziyaretinin ikinci gününde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kuzey Kıbrıs Türk Turizm Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) iş birliğiyle düzenlenen Kapadokya bilgilendirme gezisi kapsamında gerçekleştirilen B2B programına katıldı. Özel bir otelde düzenlenen programda açıklamalarda bulunan KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, "Anavatanın en güzel yerlerinden birisi olan Nevşehir, Göreme, Kapadokya buralardayız. Bundan sonraki farklı yerlerde bıkmadan, usanmadan Kuzey Kıbrıs'ı anlatmaya çalışacağız. Yapmış olduğumuz bu ziyaretler karşılıklı iş birliğinin olmasıdır. Gitmiş olduğumuz bütün tanıtım bölgelerinde o bölgeyi en iyi şekilde benimseyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımıza da karşılıklı gidişlerin ve gelişlerin olabilmesi ile ilgili anlatımlar yapacağız. Nasıl ki biz Kıbrıs'la ilgili, anavatanın en ücra köşelerinde yaşayan bütün kardeşlerimize mesaj verirken ve herkesi kendi adaları olan Kuzey Kıbrıs'a, davet ediyorsak, aynı şekilde gitmiş olduğumuz, katılmış olduğumuz, Anadolu'nun birçok ilini de benimseyerek onları da anlatmak düşer" diye konuştu.

'ADA KIBRIS'IN SONUÇLARINDA YÜZDE 20-30 BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Savaşın olumsuz etkilerini herkesin yaşadığını aktaran Ataoğlu, "Belki bazı içinde olan ülkeler daha fazla yaşamış olsa bile güvenli ülke ve güvenli ada olan ana vatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz her zaman için bu dönemde güvenli olduğunu söylememiz gerekir. Güvenli ada olarak bunu anlatmamız gerekir. Ada Kıbrıs başlığı altında yapmış olduğumuz lansman, Türk Hava Yolları iş birliği ile AJet seferlerinin devreye girmesiyle ana vatan Türkiye'ye yönelik yapmış olduğumuz ada Kıbrıs'ın sonuçlarında geçtiğimiz yıl oranına göre yüzde 30 bir artış gerçekleşti. Zaten bizim bütün mesajlarımız, ana vatan Türkiye'mizdeki en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimizeydi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile yapmış olduğumuz çekimlerin Türkiye'nin çok büyük orandaki kanallarında kamu spotu olarak yayınlanması geri dönüşünün olumlu yansıdığını gördük. Defalarca dilimizin döndüğünce hep anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyük yolculukların küçük adımlarla başlayacağını söyleyen TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise hedef büyükse ulaşmanın zor olacağını belirterek katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi İşte son hali Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali
Tuz Gölü fayında şok gerçek İç Anadolu sessizce genişliyor Tuz Gölü fayında şok gerçek! İç Anadolu sessizce genişliyor
Taraftar akın edecek Galatasaray yeni bir sektöre giriyor Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor
Bernardo Silva’dan Galatasaray’a yeşil ışık Bernardo Silva'dan Galatasaray'a yeşil ışık
Mide bulandıran görüntüler Son kullanma tarihi “yok artık“ dedirtti Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

18:14
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
17:54
Fenerbahçe Opet, Galatasaray’ı farklı yendi
Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı farklı yendi
17:11
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
17:00
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 18:29:55. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.