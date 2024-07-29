KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini kınayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti. Üstel, masum sivillerin kanını dökenlerin tehditlerinin Türk milletini korkutamayacağını vurguladı.

29.07.2024 20:36
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, "Katz'ın, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini esefle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Üstel, yayımladığı kınama mesajında, Gazze'de çocukları tereddüt etmeden öldüren zihniyetin diplomasiden yoksun hakaretlerinin, nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını açıkça gösterdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının, her yerde ve her koşulda ayrılmaz bir parçası olduğu Türk milletinin yanında bulunduğunu bildirdi.

Masum sivillerin kanını tereddüt etmeden dökmeyi meziyet sananların tehditlerinin, Türk milletini asla korkutamayacağını vurgulayan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

"Katz'ın, ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini esefle kınıyoruz. Dünyanın her yerinde yaşanan savaşlara karşı duran, barış çağrıları yapan, mazlumların sesi olan, ana vatan Türkiye'mizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı olduğundan farklı gösterme çabaları nafiledir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik sözlerini kınadı - Son Dakika
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