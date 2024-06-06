KKTC Bakanı: Bilişimde yeni vizyon ve misyona ihtiyaç var

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkesinin bilişim alanında yeni vizyon ve misyona ihtiyaç duyduğunu, böylece daha fazla kalkınabileceğini ve zenginleşebileceğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı ile Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı himayesinde Türkiye Bilişim Derneği ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunun Lefkoşa'da düzenlediği "Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs Vizyon Çalıştayı"nda konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ülkesinin bilişim sektöründe dijital dönüşümle birlikte gelecek dönemde Türkiye'nin desteğiyle bu hedefleri yakalayabilmek ve bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için hep birlikte çalışmaları yürütmekte kararlı olduklarını söyledi.

Tatar, konuya ilişkin yasaların geçtiğini ve ilgili tüzüklerin hazırlıklarının devam ettiğini kaydederek, gençlere hem bir gelecek vermenin hem de onların teknolojiyle ilgili eğitim süreçlerini tamamlaması için ülkenin hizmetinde bütün bu çalışmalara yön vermenin önemini vurguladı.

KKTC'nin geleceğine güvenen uluslararası şirketlere teşekkür eden Tatar, 20 yıldan daha uzun süredir KKTC'de yatırım yapmaya devam eden uluslararası şirketlerin kendi merkezlerinde bazı sıkıntılara rağmen bunu sürdürdüğüne dikkati çekti.

Tatar, bu şirketlerin KKTC'nin geleceğine güvenerek bu yatırımlarını sürdürmek suretiyle ülkeye uygulanan ambargo ve izolasyona rağmen iletişim çağında bütün dünyayla bağlantılarını sağladıklarını anlatarak, böylece ülkeye gelen turist, öğrenci ve yatırımcıların dünyayla iletişim kurabildiğini dile getirdi.

Bilişimde yeni vizyon ve misyon

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, bu yıl 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci, cumhuriyetin de 41'inci yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak, "Maalesef 20 Temmuz 1974'te elde ettiğimiz askeri zaferi, 50 yılık süre içerisinde siyasi ve ekonomik zaferle taçlandıramadık. Bunu açıkça itiraf etmek gerek. Türkiye'nin bütün desteğine rağmen zengin kaynakların fakir bekçisi hüviyetimizi muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arıklı, üniversiteler ve turizm konusunda iyi adımlar atıldığına ancak bunun yeterli olmadığına işaret ederek, yeni vizyon ve misyonlara ihtiyaç duyulduğunu ve Bilişim Adası Kıbrıs Vizyonu'nun halihazırdaki hükümetin ve gelecek hükümetlerin misyonu haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Malta, Finlandiya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerin bilişimi devlet politikası haline getirerek, milyarlarca dolar elde ettiğini aktaran Arıklı, bunu ülkesinin de başarabileceğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu da dijital teknolojilerin sınırları ortadan kaldıran etkisinin ülkeler için kalkınma yolunda yeni perspektifler sunduğuna işaret ederek, bu gelişmelerin ülkeler, firmalar ve hatta bireyler için eşit şartlarda erişilebilir fırsatlar oluşturduğunu kaydetti.

Çoştu, bilişimin bu fırsatların çok daha somut ve yoğun şekilde ön plana çıktığı alanlardan bir tanesi olduğunu kaydederek, KKTC'nin kalkınma vizyonunda bilişim sektörünün önceliklendirilmesinin ve odağa alınmasının çok anlamlı ve kıymetli olduğunu ifade etti.

KKTC'nin bir bilişim adası haline getirilmesi hedefi kapsamında, KKTC halkının, özel sektörünün ve kamu kurumlarının bilişim sektörünün sunduğu imkanlardan azami derecede yararlanarak ve dijital dönüşümü sağlayarak ilerlemesinin önemine işaret eden Çoştu, dijital teknolojilerden yararlanılarak ekonomik ve toplumsal fayda üretmekle ve bu faaliyetlerde elde edilecek verimlilik ve etkinlikle toplumsal refahın artırılmasının mümkün olduğunu belirtti.

Çoştu, bu hususta iletişim altyapılarının ve imkanlarının artırılması, veri merkezi gibi altyapıların geliştirilmesi, eğitim ve farkındalık gibi hususlarda KKTC'de önemli ilerlemeler yaşandığını, bilişim adası vizyonuyla bu gelişmelerin dijital toplum yolunda önemli adımlara vesile olacağını ve bu vizyonunun KKTC'yi dijital toplum haline getireceğine inandıklarını dile getirdi.

Bilişim adası vizyonunun diğer önemli boyutunun bu alanda geliştiren üreten ve ihraç eden önemli bir aktör haline gelinmesi olduğunu kaydeden Çoştu, dijital teknolojilerin sınırları ortadan kaldıran etkisinin KKTC ekonomisi için de büyük fırsatlar ve açılımlar oluşturacağını söyledi.