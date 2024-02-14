Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu Bakü'de konser verdi.
Nizami Sinema Merkezi'nde "Tek ses, tek yürek" adıyla verilen konseri, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycanlı milletvekilleri ve çok sayıda davetli izledi.
KKTC Bakü Temsilciliği ile Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle düzenlediği konserde, Şef Ersin Tünay yönetimindeki koro, Türk ve Azerbaycan şarkıları seslendirdi.
KKTC Bakü Temsilcisi Turganer, burada yaptığı konuşmada, KKTC Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'nun daha önce de Nahçıvan'da konser verdiğini söyledi.
Turganer, kültürel faaliyetlerin iki kardeş ülke arasındaki gönül bağının birliği için çok önemli olduğunu belirtti.
Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu da Kıbrıs'ın Azerbaycan için sadece Akdeniz'de bir ada olmadığını, Karabağ kadar değerli olduğunu ifade etti.
Hasanoğlu, Kıbrıs Türklerinin Azerbaycanlıları çok sevdiğini belirterek, tüm Azerbaycanlıların mutlaka Kıbrıs'ı ziyaret etmesi gerektiğini dile getirdi.
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