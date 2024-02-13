KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Adıyaman\'daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde yıkılan ve KKTC'den gelen 35 voleybolcunun da aralarında olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu.
Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve Kıbrıs'tan gelen sporcuların da hayatını kaybettiği İsias Otel enkaz alanını dolaştı. Burada inceleme yapan ve depremde hayatını kaybedenler için dua eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, depremde hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşadıklarını ifade etti.
'KIBRIS TÜRKLERİ DE BURADA HAYATLARINI KAYBETTİ'
Deprem felaketinin ardından Kıbrıs'tan arama kurtarma ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Ersin Tatar, "Ekiplerimiz burada 1 hafta boyunca enkaz altından canlarımızı kurtarmak için olağanüstü bir gayret ve çaba gösterdi ama netice alamadık ve enkazdan çıkarılan canlarımızı KKTC'ye götürüp defnettik. Dolayısıyla Adıyaman ile KKTC arasında oluşan bu bağlar, ilişkiler her zaman daim olacaktır. Burada tüm Adıyaman halkına bir kez daha sabırlar diliyorum, hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyorum. Acımız büyüktür, acımız milletindir. Kıbrıs Türkleri de burada hayatlarını kaybettiler ama Türk milletine ve buralarda yaşayan insanlarımıza bir kez daha sabırlar diliyorum. Bu acımız bir bakıma yüreklerimizi dağlayarak bizleri daha da yakınlaştırmıştır. Şu anda bir yargı süreci var ve bizler de süreci takip ediyoruz. Adaletin yerini bulabilmesi için elbette bağımsız Türk yargısı mutlak suretle gereğini yapacaktır. Bağımsız Türk yargısına olan güvenimizi bir kez daha buradan ifade ediyorum" diye konuştu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ü tabancayla vurarak öldüren ve işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Mikail Güvenir (44), çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Adıyaman'daki İsias Otel enkazında incelemelerde bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?