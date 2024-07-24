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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaret ettiği Darphane'de Genel Müdür Abdullah Yasir Şahin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Darphane'de önemli eserlerin bulunduğu sergi salonu, kütüphane ve Değerli Maden İşletme ile Madeni Para Baskı üretim atölyelerini gezdi. Tatar'a Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ve KKTC için üretilen çipli polikarbon kimlik kartları, çipli polikarbon pasaport ve güvenlikli belgelere ilişkin brifing verildi.

Ziyaret defterini imzalayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Darphane tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı anısına basılan hatıra para hediye edildi. Ziyaret sonrasında Tatar Darphane yönetimi ve çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.