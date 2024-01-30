KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi\'ni kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabulünün ardından yaptığı açıklamada, "Bizim egemen eşitliğimiz, uluslararası statümüz teyit edilmeden resmi müzakerelere oturmamız mümkün değildir." dedi.
Tatar, göreve getirildikten sonra Kıbrıs'a ilk ziyaretini gerçekleştiren Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti.
Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tatar, Cuellar'a Kıbrıs'taki gerçekleri aktardığını belirterek, Kıbrıs'ta müzakere sürecine "hayır" demediklerini sadece müzakere için şartları olduğunu söyledi.
Tatar, müzakereler konusunda KKTC'nin pozisyonunun belli olduğunu ve bundan geri adım atmayacaklarını dile getirerek, "Bizim egemen eşitliğimiz, uluslararası statümüz teyit edilmeden resmi müzakerelere oturmamız mümkün değildir." ifadesini kullandı.
Tatar, görüşmede Cuellar'ı tarafsız olması gerektiği konusunda uyardığını aktararak, KKTC ve Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile bir anlaşmaya karşı olmadığını, hem bölgenin huzur ve istikrarı hem de iki toplumun geleceği için egemen iki devlet arasında bir işbirliği anlaşması istediklerini belirtti.
KKTC'nin uğradığı haksız ambargo ve kısıtlamaları da Cuellar'a aktardığının altını çizen Tatar, Kıbrıs meselesinin 50 değil 60 yıldan beri sürdüğünü söyledi. Tatar, "Kıbrıs'ta adil bir anlaşma olacaksa Türk halkının var olan egemenliğinin kabul edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.
"Elimden geleni yapacağım"
BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, liderlerin ortak zemin bulmasına yardımcı olmak ve kolaylaştırmak için Kıbrıs'ta bulunduğunu belirterek, liderlerin geçmişteki çabalarını takdir ettiğini söyledi.
Artık geleceğe bakmak gerektiğini ve bu konuda az konuşup çok çalışacağını ifade eden Cuellar, "Liderlerin ortak zemin bulması için elimden geleni yapacağım." dedi.
Dün geldiği Kıbrıs'ta önce Yeşil Hat (Ara Bölge) üzerindeki BM Barış Gücü karargahını ziyaret eden Cuellar, bugün GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüştükten sonra KKTC'de Tatar ile bir araya geldi.
Cuellar'ın Kıbrıs'ta sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve bazı siyasi temsilcilerle görüştükten sonra Ankara, Atina ve Londra'daki temaslarının ardından mart ayında tekrar Ada'ya dönerek liderlerle görüşmesi bekleniyor.
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