KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı taziye mesajında, askeri aracın kaza haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını üzüntü ile öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı dilerim."