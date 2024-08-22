KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı. Tatar, kazada hayatını kaybeden Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu ve 11 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, yaralılara acil şifalar diledi ve şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini iletti.

22.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yayımladığı taziye mesajında, askeri aracın kaza haberini üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akçay-Güzelyurt ana yolu üzerinde askeri aracın devrilmesi sonucu, araç içerisinde bulunan Piyade Er Uğurcan Işık'ın şehit olduğunu, 11 askerin yaralandığını üzüntü ile öğrendim. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar, şehidimize de Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı dilerim."

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, trafik, Piyade, Kıbrıs, Kıbrıs, Tatar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:45:48. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement