 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi vurguladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı kabul etti. Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği destekleri vurgulayarak teşekkürlerini iletti. Ayrıca, KKTC'nin müzakere sürecine uygunluk açısından ziyaretleri sadece 6 aylık bir süre için kabul ettiğini belirtti. Tatar, KKTC'nin gelecekte Doğu Akdeniz'de bir bilim adası olarak düşünüldüğünü ve Ercan Havalimanı'nın yolcu trafiğindeki artışın turizm ve diğer iş alanlarına yansıdığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye\'nin KKTC\'ye verdiği önemi vurguladı
11.01.2024 - 20:33,
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da kabul etti.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz ve Kacır'ın, Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katılmalarının Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin yapısal altyapısını güçlendirmek ve buradaki ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için desteklerini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, teşekkürlerini iletti.

Tatar, Birleşmiş Milletler'in (BM) hem KKTC'yi hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) hem de garantör ülkeleri olası bir müzakere sürecine uygunluk açısından ziyaret edecek bir temsilci atadığını anımsatarak, KKTC'nin söz konusu ziyaretleri ön şartla, sadece 6 aylık bir süre için kabul ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin "egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelde" başlayabileceğini belirtti.

"Gelecekte KKTC'yi Doğu Akdeniz'de kendisi, doğasıyla her türlü hava ve diğer zenginlikleriyle bir bilim adası olarak düşünüyorum." diyen Tatar, bunun gençler için istihdam sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Tatar, Ercan Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren yolcu trafiğinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, "Bu turizme ve diğer iş alanlarına da yansımaktadır." dedi.

Ercan Havalimanı'na direkt uçuş olmadığını ancak Türkiye'deki her havalimanından bölgeye bağlantılar olduğunu söyleyen Tatar, KKTC'nin ulaşım konusunda daha etkili hale gelmesini dilediğini belirtti.

Lefkoşa'da inşa edilen ve KKTC'nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Dr. Suat Günsel Camisi'nin bugünkü açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Ulaşım, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi vurguladı - Son Dakika


20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50
Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50
Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16
Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı

Son Dakika
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
18:50 Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
18:16 Malatya Selahattin Başkanını bırakmak istemiyor! Halk Parti binasında toplandı
18:04 Durdu durdu Sivas'ta kendini buldu! Kerem Demirbay'dan mükemmel gol
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 20:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement