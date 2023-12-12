 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis BM resepsiyonunda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis BM resepsiyonunda bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, BM İyi Niyet Misyonu tarafından düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda bir araya geldi. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Kıbrıs sorununun çözümü için liderleri desteklemeye çağırdı ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmaların cesaret verici olduğunu belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis BM resepsiyonunda bir araya geldi
12.12.2023 - 00:13,
Abone Ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyonu tarafından düzenlenen yıl sonu resepsiyonunda bir araya geldi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, BM İyi Niyet Misyonu, Lefkoşa ara bölgedeki bir otelde yıl sonu resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyonda, eşleriyle katılan Tatar ve Hristodulidis'in yanı sıra 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve çok sayıda davetli bulundu.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, burada yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümü için" herkesi odaklanmaya ve çabalarını iki katına çıkarmaya çağırarak, "Mevcut çıkmazdan çıkış yolu bulunması konusunda iki lideri destekleyin. Şimdi her zamankinden daha fazla aktif olma zamanı." dedi.

Stewart, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs için önerdiği kişisel temsilci adayı Maria Angela Holguin Cuellar hakkında Tatar ve Hristodulidis'in mutabık kalmasının "sevindirici olduğunu" bildirerek, "yapılacak atamanın dikkatleri yeniden Kıbrıs barış sürecine çevireceği yönündeki inancını" dile getirdi.

"Yunanistan ile Türkiye arasındaki yakınlaşmalar cesaret verici"

BM'nin iki tarafla işbirliği içinde "havayı olumluya çevirmek ve yeni gelecek temsilciyi de desteklemek için elinden gelen gayreti göstereceğini" aktaran Stewart, tarafların üzerinde mutabakata vardığı ve uygulamaya koyduğu çeşitli komitelere de değindi.

Stewart, söz konusu komitelerin eş başkanlarına ve çalışmalarına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, bu çalışmaların "Ada'daki insanların hayatlarına dokunmakla birlikte olası bir çözümün de zeminini hazırlamaya yardımcı olduğunu" aktardı.

Yunanistan ile Türkiye arasında "olumlu gelişmelerin devam ettiğinin görüldüğüne" vurgu yapan Stewart, "bu ikili yakınlaşmanın cesaret verici olduğunu, Ada'da da buna benzer gelişmelerin yaşanacağı ve sürece olumlu ivme katacağı yönündeki inancını" ifade etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Tatar, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis BM resepsiyonunda bir araya geldi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 yendi
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:26:43. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis BM resepsiyonunda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement