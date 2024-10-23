KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, TUSAŞ\'a yönelik terör saldırısını kınadı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadı.

Meclis Başkanı Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatan Türkiye'de, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Öztürkler, paylaşımında Türkiye Cumhuriyeti ve halkı ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.