KKTC Meclis Başkanı: Birleşmiş Milletler Gazze\'de Nerede?

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Birleşmiş Milletlerin (BM) 165 gündür Gazze'de ateşkes çağrısı bile yapamadığını belirterek, "Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Birleşmiş Milletler Barış Gücü? Söz konusu Gazze olunca, söz konusu Türkler, Müslümanlar olunca Birleşmiş Milletlerin yaptığına bakın." dedi.

Yeni Dünya Vakfınca Eyüpsultan'da düzenlenen "Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Gelecek Perspektifleri" başlıklı konferansa Töre, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Yeni Dünya Vakfı Başkanı Mahmut Göksu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin Kıbrıs Adası'ndaki mücadelesini ve KKTC'nin kurulma sürecini anlatan Töre, iç ve dış tehditlere karşı uyanık olunması, Türk milletinin birlik ve dirliğini koruması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda BM'nin hemen ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Töre, "Şimdi 165 gün oldu. Birleşmiş Milletler, Gazze'de ateşkes çağrısı bile yapamıyor. Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede Birleşmiş Milletler Barış Gücü? Söz konusu Gazze olunca, söz konusu Türkler, Müslümanlar olunca Birleşmiş Milletlerin yaptığına bakın ama onlara cevap veren bir lider var Türkiye'de. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan." diye konuştu.

Töre, AB ülkelerinin halen Gazze'de ateşkes çağrısına olumlu cevap vermediğini belirterek, "İngiltere tarafsız kalıyor, çekimser kalıyor. Amerika veto ediyor. Birlikte hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

KKTC devletini sahiplenmeleri gerektiğinin altını çizen Töre, "Nerede olursak olalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekir." dedi.

"Bize emanet edilen o topraklarda taviz verme hakkına sahip değiliz"

"Kıbrıs'ta barış olsun diye biz kendi milli devletimizden vaz mı geçeceğiz?" diye soran Töre, şöyle devam etti:

"Türk askerinin adadan çekilmesine evet mi diyeceğiz? Rumlara, Yunanlılara deniz kıyılarını mı vereceğiz? Birçok yerleşim birimini Rumlara mı vereceğiz Kıbrıs'ta barış olsun diye? O, asla kabul edilemez. Aldanmak yok, yanılmayacağız, aldanmayacağız. Aldanırsak Kıbrıs, Girit olacak. Kıbrıs, 12 adalardan sonra 13. ada olacak. Onun için biz hepimiz hayır diyoruz. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, milli bir devlet olarak yoluna devam etmelidir."

Doğu Akdeniz, Türkiye ve KKTC'den taviz vermeyeceklerini vurgulayan Töre, "Bize emanet edilen o topraklarda taviz verme hakkına sahip değiliz. O, bizim şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanetidir. Şehitlerin ve gazilerin emanetine leke sürdürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Evrensel insan hakları Gazze için niye yok?"

Töre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj gemileriyle sondaj yapmasına yönelik eleştirilere tepki göstererek, ABD ve Batılı ülkelerin bu bölgede işlerinin olmadığını söyledi.

Batı'nın evrensel insan haklarında çifte standart uyguladığına işaret eden Töre, "Evrensel insan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi. İyi, tamam ama bizim için niye yok bunlar? Gazze için niye yok bunlar?" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Töre'ye hediye takdim edildi, konferans fotoğraf çekimiyle sona erdi.