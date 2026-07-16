KKTC\'de 15 Temmuz Paneli: \'Milli irade silahtan üstün\'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli" gerçekleştirildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu'nda yapılan panele, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı bakanlar, milletvekilleri ile bürokratlar, akademisyenler, elçilik yetkilileri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen panelin açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Panel konuşmalarından önce 15 Temmuz şehitleri anısına hazırlanan video gösterimi yapılarak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın videolu mesajı paylaşıldı.

Açılış programında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Başbakan Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri hitapta bulundu.

"Hiç kimse bizi ana vatanımızdan ayıramaz"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye'nin tarihinin, kaderinin ve geleceğinin ortak olduğuna işaret ederek, "Hiç kimse bizi ana vatanımızdan ayıramaz. Hiçbir güç, Türkiye ile KKTC arasındaki gönül bağını koparamaz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, Türk milletinin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa sahip çıkışının simgesi olduğunu söyleyen Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin darbecileri başarısızlığa uğrattığını vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının 15 Temmuz'da milletin iradesinden yana olanlara destek verdiğini hatırlatarak, "O gece yazılan destan, millet iradesinin silahlı gücün üzerinde olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

"Hiçbir güç, millet iradesinin üzerinde değildir"

KKTC Başbakanı Üstel de 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminde, Türk milletinin silaha karşı kazandığı tarihi zafer ve demokratik meşruiyeti korumasının evrensel bir örnek haline geldiğini ifade ederek, "Hiçbir güç, millet iradesinin üzerinde değildir." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin diplomatik bir bağdan ibaret olmadığını anlatan Üstel, iki ülke arasındaki bağın, ortak tarih, kader ve gelecek olduğunu vurguladı.

Üstel, 15 Temmuz'un milletin silaha karşı kazandığı zafer olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin o gece kendi iradesine sahip çıktığını dile getirdi.

Büyükelçi Başçeri'den KKTC'ye teşekkür

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, FETÖ'ye yönelik içeride ve dışarıda mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Her konuda olduğu gibi bu mücadelemizde de yanımızda olan, her türlü destek ve katkıyı sağlayan KKTC hükümetine ve kardeş Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta, 2016'da ise Türkiye'de millet iradesinin sınandığını ve başarılı olunamadığını hatırlatan Başçeri, şöyle devam etti:

"Türkiye, bugün küresel ve bölgesel düzeyde etkin, sorumluluk sahibi ve kararlı bir aktördür. Türkiye'nin dış politika, insani yardım, güvenlik, teknoloji ve kalkınma alanlarındaki faaliyetleriyle uluslararası sistemdeki konumunu güçlendiriyor. 15 Temmuz'da ortaya konulan irade ile devlet-millet bütünleşmesi, Türkiye'nin uzun vadeli istikrarının, bağımsızlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur."

"Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli" düzenlendi

Hakan Çora'nın moderatörlüğünü üstlendiği "Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli"nde akademisyenler Ali Poyraz Gürson, Enver Arpa, Murat Tüzünkan ve Muharrem Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, örgütün geçmişi, 15 Temmuz sürecindeki iç ve dış gelişmeler, uluslararası tepkiler ile darbe girişiminin uluslararası politikaya etkileri masaya yatırıldı.