KKTC\'de 3 Günlük Ulusal Yas İlan Edildi

(LEFKOŞA) - KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında batması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Ulusal yas, 31 Ağustos'tan 2 Eylül gün batımına kadar sürecek.

Girne açıklarında bugün bir yolcu gemisinin batmasına ilişkin son verilere göre, gemide bulunan 267 kişiden 249'una ulaşıldı. Kazada 241 kişi sağ olarak kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.

KKTC'den ise 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve polis ekipleri görev alıyor.

ARAMALAR GECE BOYUNCA SÜRECEK

Kayıp 18 kişiye ulaşılması amacıyla arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter bölgede arama yapacak. Türkiye'den görevlendirilen İHA'lar da 24 saat esasına göre çalışmalara destek vermeyi sürdürecek.