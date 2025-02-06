KKTC'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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KKTC'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

KKTC\'de "Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı.

06.02.2025 16:16
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı.

Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatlarını kaybeden ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velilerin kabirlerinin bulunduğu Gazimağusa kentindeki mezarlıkta anma töreni düzenlendi.

Anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü, parti genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'den gelen milletvekilleri, aileler, askeri ve sivil erkannın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde "Şampiyon Melekler"i kaybetmenin Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir felaket ve dram olduğunu söyledi.

Tatar, "Bu acı 2 yıldır yüreklerimizi parçaladı. 'Şampiyon Melekler' kalbimizin en müstesna yerinde yaşayacak. Öylesine bir acı ki ne unutulur ne unutacağız." dedi.

Milli Mücadele yıllarından sonra "Şampiyon Melekler" sayesinde halkın yeniden tek yürek olduğunu belirten Tatar, 'Şampiyon Melekler'in yaşatılması için yapılan çalışmalar, dava süreci ve verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü'nü birleştirdiğini ifade etti.

Tören, konuşmaların ardından şehitler için dua edilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla son buldu.

"Şampiyon Melekler" ile depremde hayatını kaybedenler için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda da anma töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de 'Asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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