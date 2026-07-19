KKTC'de Barış Harekatı'nın 52. Yılı Coşkuyla Kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla törenler başladı.

KKTC'de "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" olarak kutlanılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde başkent Lefkoşa'da 21 pare top atışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kamu yayıncısı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRT) bayram konuşması yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kıbrıs Türkü'nün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarında törenler düzenlendi.

Törenlere Cumhurbaşkanı Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde yapılan törende Erhürman anıt özel defterine şunları yazdı:

"20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılında, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve onurunu korumak uğruna verdiğiniz büyük mücadelenin önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum.

Sizler, Kıbrıs Türk halkının başı dik ve güven içinde yaşayabilmesi için canınızı feda ettiniz. Kıbrıs Türk halkı, sizlerin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizlere düşen en büyük görev, emanetinizi aynı kararlılıkla korumak ve çocuklarımıza barışın, adaletin ve güvenin hakim olduğu bir gelecek bırakmaktır."

Anıt özel defterine yazdığı yazıda, mücadelelerinin bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceğinden mahrum kalmaması ve halkın onuru ile yaşaması için olduğunu belirten Erhürman, şehitlerin manevi huzurunda saygı ile eğildiğini ifade etti.