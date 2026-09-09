KKTC'de batan gemide kaybolanları arama çalışmalarına özel şirket katılacak - Son Dakika
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KKTC'de batan gemide kaybolanları arama çalışmalarına özel şirket katılacak

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan 14 yolcu için sürdürülen arama çalışmalarına derin suda uzman özel bir şirketin de yetkilendirildiğini duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri'nin aramaları aralıksız sürerken, teknik hazırlıkların başladığı ve sürecin belirlenen yol haritasına göre devam edeceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolculara ulaşmak için sürdürülen çalışmalara ek olarak, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini duyurdu.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Üstel, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak, Türkiye temasları sırasında ek imkan ve kapasitelerin değerlendirildiğini kaydetti.

Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı askeri gemilerin arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne dikkati çekerek, büyük özveri gösteren arama-kurtarma personeline teşekkür etti.

Açıklamasında, Girne açıklarında batan geminin ardından kaybolan yolcuları arama çalışmalarına ek olarak, derin su aramalarında uzman ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirketin de yetkilendirildiğini aktaran KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başladı. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumların koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını ifade etmişti.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildirilirken, gemideki 14 yolcu hayatını kaybetti, 14 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de batan gemide kaybolanları arama çalışmalarına özel şirket katılacak - Son Dakika

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