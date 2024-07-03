KKTC\'de düşerek hayatını kaybeden gencin babası da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), apartmanın 7'nci katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 25 yaşındaki Berkay Yayla'nın, Adana'da oturan babası Halil Yayla, aldığı acı haber sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Girne'de 1 Temmuz günü eski amatör futbolcu Berkay Yayla, kaldığı apartmanın 7'nci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Yayla'nın yakınları, Adana'daki ailesine haber verdi. Yayla'nın babası Halil Yayla, aldığı acı haberle fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yayla'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Halil Yayla, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Berkay Yayla'nın cenazesi otopsinin ardından Adana'ya getirildi. Baba-oğlun cenazesi bugün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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