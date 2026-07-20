KKTC\'de Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış töreni yapıldı.

Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında, KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi'nin açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürü Murat Salel katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Arıklı, Kıbrıs Türk halkının 52 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile nefes aldığını, güvenliğine ve geleceğine kavuştuğunu söyledi.

Arıklı, ilki deniz güvenliği açısından stratejik dönüm noktası olan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, diğeri Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Genel Müdürlük binası olmak üzere bugün iki önemli eseri hizmete sunduklarını dile getirdi.

Bu yatırımların birbirini tamamlayan 2 önemli proje olduğuna işaret eden Arıklı, "Bizler çoğu zaman KKTC'yi küçük bir ada devleti olarak gördük oysa gerçek çok farklıdır. Biz Doğu Akdeniz'in tam merkezinde yer alan stratejik öneme haiz bir devletiz. Özgül ağırlığımız, yüzölçümümüzden çok daha fazla." ifadesini kullandı.

Arıklı, KKTC'nin üç kıtanın kesiştiği, dünyanın en önemli ticaret yollarından birinin merkezinde olduğunu vurgulayarak, "Denizlerimize hakim olmak, çevremizde olup biteni anbean takip etmek, deniz güvenliğimizi en üst seviyeye çıkarmak bizim için bir tercih değil, zarurettir. Özellikle son dönemde Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz ve Türk'süz bir Kıbrıs hayal edenler için en mükellef cevabı bugün vermiş oluyoruz." diye konuştu.

Sahip olunan teknolojiler, trafik gözetleme istasyonları, radar sistemleri sayesinde çevre denizlerinin 24 saat kontrol altında olacağını söyleyen Arıklı, sistem sayesinde deniz trafiğinin çok daha etkin yönetileceğini, seyir güvenliğinin güçleneceğini, arama kurtarma faaliyetlerinin hızlanacağını, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine önemli katkı sağlayacağını aktardı.

Arıklı, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi'nin deniz üzerindeki mal ve can güvenliğinin teminatı olduğunun altını çizerek, yeni hizmet binasının da diğer sistem kadar önemli olduğunu belirtti.

"Deniz kazalarının önlenmesine katkı sağlanacak"

Baylan da Doğu Akdeniz'in, uluslararası ticaret yollarının kesiştiği Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve güvenlik politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir coğrafya olduğunu belirterek, "Bu bölgede güçlü olmak teknolojide güçlü olmayı, denizlerde varlık gösterebilme, çağın gerekliliğini karşılayan altyapılara sahip olmayı gerektirir." dedi.

Doğu Akdeniz'deki seyir emniyetini en üst seviyeye taşıyacak, denizlerdeki etkinliğini güçlendirecek milli yerli sistemin, bulunulan coğrafyada birçok ülkede olmadığını vurgulayan Baylan, Türkiye'de attıkları adımlarla deniz emniyetinde dünyaya örnek gösterilen güçlü bir altyapıya ve teknik kapasiteye ulaştıklarını söyledi.

Baylan, "Bugün hizmete aldığımız vizyon projemiz sayesinde Doğu Akdeniz'deki gemi hareketleri anlık olarak daha etkin biçimde izlenecek, seyir emniyeti artırılacak, olası risklere çok daha hazır müdahale dilecek, deniz kazalarının önlenmesine katkı sağlanacaktır." diye konuştu.

"Havelsan'ın stratejik aklı; mavi vatanımızda çıkarlarımızın korunmasına katkı sağlayacak"

Nacar da açılışla milli teknoloji eserlerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, tamamlama aşamasına getirdikleri Doğu Akdeniz Gemi Trafik Sistemleri'nin "stratejik aklın tamamlayıcısı niteliğinde" olduğunu ifade etti.

Türkiye ve KKTC'nin stratejik kararı ve işbirliğiyle söz konusu sistemi geliştirdiklerini belirten Nacar, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de deniz trafiği emniyeti ve verimliliği sağlanacak. Havelsan'ın stratejik aklı; mavi vatanımızda çıkarlarımızın korunmasına katkı sağlayacaktır. KKTC çevre denizleriyle, ülkemiz deniz alanında deniz trafiğini izleyebilecektir. Kesintisiz çalışan bu sistem ile kapsama alanına giren her geminin anlık tespiti ve değerlendirmesi, kıymetlendirmesi yapılabilecektir. Liman operasyonlarında güvenlik, koordinasyon ve verimlilik en yüksek seviyeye çıkacaktır."

"KKTC'nin denizcilik alanındaki en önemli kamu kuruluşlarından biri"

Salel de açılışı yapılan sistemlerin deniz emniyeti, deniz güvenliği ve vizyon açısından önemine işaret ederek, şirketin, KKTC'nin denizcilik alanındaki en önemli kamu kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Denizcilik açısından hayati öneme haiz birçok görevi başarıyla yerine getirdiğini aktaran Salel, şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Salel, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapı haline geldiklerini kaydetti.