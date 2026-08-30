KKTC'de Gemideki 23 Kişinin Aranması Sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında geminin alabora olması sonucu kaybolan 23 kişiyi arama çalışmalarının, Türkiye'den gelen 2 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir Casa tipi uçakla sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği andan itibaren KKTC Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 gemi ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 2 helikopterinin hemen kurtarma çalışmalarına başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için ülkede bulunan Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı 2 geminin de çalışmalara dahil olduğunu söyledi.

Erhürman, Girne'den Mersin Taşucu'na giderken alabora olan gemiden kurtarma ekiplerinin 237 kişiyi kurtardığını, 7 kişinin de cenazelerine ulaştığını belirterek, "Kayıp 23 kişiyi arama çalışmaları, Türkiye'den gelen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 İHA ve bir Casa tipi uçakla sürüyor. Bunlara ilaveten yine Türkiye'den gelen, Türk Hava Kuvvetlerinden 1, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 helikopter ile 2 Sahil Güvenlik gemisi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gönderilen ek imkan ve kabiliyet araçlarının da hızlıca Girne'ye intikal ettirildiğini, kurtarılan 237 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Erhürman, yaralılardan sadece 2 çocuğun tedbiren yoğun bakıma alındığını, kayıp 23 kişinin bulunması için KKTC ve Türkiye'nin tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı.

Erhürman daha önce Kıbrıs'ta böyle büyük çapta bir kaza ile karşılaşmadıkları için herkesin "ağır şokta" olduğunu söyleyerek, "Hepimize geçmiş olsun. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'ye teşekkür ederek "Türkiye Cumhuriyeti tüm imkan ve kabiliyetleri ile her zaman olduğu gibi ilk dakikadan beri yanımızda oldu." dedi.