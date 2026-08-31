KKTC'de Geminin Alabora Olması Sonrası Seferler İptal - Son Dakika
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KKTC'de Geminin Alabora Olması Sonrası Seferler İptal

KKTC\'de Geminin Alabora Olması Sonrası Seferler İptal
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KKTC'de bir yolcu gemisinin alabora olmasıyla Mersin-Girne deniz seferleri iptal edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin- Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de Geminin Alabora Olması Sonrası Seferler İptal - Son Dakika

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