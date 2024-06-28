KKTC'de Medula Sistemi Kullanıma Girecek - Son Dakika
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KKTC'de Medula Sistemi Kullanıma Girecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sağlık hizmetleri veri altyapı sistemi olan Medula'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanıma gireceğini belirtti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Medula Sistemi uygulaması için pilot hastane olarak seçildi. Bakan Işıkhan, KKTC'deki tüm özel ve kamu hastanelerinde Medula'nın kullanılmasını ve sosyal güvenlik altyapısının geliştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

28.06.2024 21:25
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin sağlık hizmetleri veri altyapı sistemi olan Medula'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanıma gireceğini belirterek "Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Medula Sistemi uygulaması için pilot hastane olarak seçildi." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nu ziyaret etti.

Bakanlık binasında gerçekleşen ziyarette, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Ziyarette gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Türkiye'nin sağlık hizmetleri veri altyapı sistemi olan Medula'nın KKTC'de kullanıma gireceğini belirterek "Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Medula Sistemi uygulaması için pilot hastane olarak seçildi. Bu yöndeki teknik hazırlıklar tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Medula'nın, KKTC'deki tüm özel ve kamu hastanelerinde kullanımının sağlanması, sosyal güvenliğe ilişkin altyapının geliştirilmesi gibi konularda işbirliği potansiyelinin değerlendirilmesi ve eylem planı maddelerinin hayata geçirilmesini temenni ettiklerini söyleyerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması ve ortak çalışmaların sürdürülmesinin, öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyanoğlu da aldıkları tedbirler sayesinde ülkede iş kazalarında ciddi düşüş olduğuna dikkati çekti.

Çalışma yaşamı, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini aktaran Gardiyanoğlu, bu anlamda kendilerine destek veren Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine teşekkür etti.

Bakan Işıkhan, sertifika törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Lefkoşa'da KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Işıkhan daha sonra Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliğinde düzenlenen 3 günlük hizmet içi eğitimi tamamlayan KKTC Çalışma Dairesi müfettişleri ile özel istihdam personelinin sertifika törenine katıldı.

Törende personele katılım sertifikalarını veren Işıkhan, katılımcılara stres yönetiminin önemli olduğunu anlatarak tavsiyelerde bulundu.

Törenin ardından iki ülkenin bakanlık heyetleri arasında ortak toplantı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de Medula Sistemi Kullanıma Girecek - Son Dakika

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