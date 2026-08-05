KKTC'de Öğle Saatlerinde Açık Alan Çalışma Yasağı - Son Dakika
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KKTC'de Öğle Saatlerinde Açık Alan Çalışma Yasağı

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KKTC'de yüksek sıcaklıklar nedeniyle 5-15 Ağustos'ta öğle saatlerinde açık alanda çalışma yasaklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle öğle saatlerinde açık alanda çalışma 10 gün süreyle yasaklandı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesinin yüksek hava sıcaklığı tahminleri nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği belirtildi.

Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

KKTC'de daha önce de 22 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sıcak hava koşullarından dolayı öğle saatlerinde dışarıda çalışma yasaklanmıştı.

KKTC Meteoroloji Dairesi, sıcak havanın ülke genelinde etkili olduğunu açıklayarak, bazı bölgelerde sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiğini duyurmuştu. ???????

Kaynak: AA

Hava Durumu, Ağustos, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de Öğle Saatlerinde Açık Alan Çalışma Yasağı - Son Dakika

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