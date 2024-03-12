KKTC'de 'sahte diploma' soruşturmasında tutuklanan YÖDAK Başkanı Avcı, tutuksuz yargılanacak - Son Dakika
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KKTC'de 'sahte diploma' soruşturmasında tutuklanan YÖDAK Başkanı Avcı, tutuksuz yargılanacak

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki 'sahte diploma ve yolsuzluk' skandalıyla ilgili tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

12.03.2024 21:09
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- KKTC'de "sahte diploma" soruşturmasında tutuklanan YÖDAK Başkanı Avcı, tutuksuz yargılanacak

LEFKOŞA - Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki "sahte diploma ve yolsuzluk" skandalıyla ilgili tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 8 Mart'ta tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı ile eski yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, hakim karşısına çıktı. Mahkeme, ikişer kefilin birer milyon TL'lik senet imzalaması ve 50'şer bin liralık kefaletle Avcı ile Hasgüler'in tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

"Başımız dik, alnımız ak"

Mahkeme, ayrıca Avcı ve Hasgüler, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza vermesine hükmetti. Avcı, serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada, "Başımız dik, alnımız ak" dedi.

YÖDAK Başkanı Avcı ile o dönem YÖDAK Başkan yardımcısı olan Hasgüler'in Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde açılacak Tıp Fakültesinin işlemlerini hızlandırması için rüşvet aldıkları iddia ediliyor. Avcı ile Hasgüler'in 14 Mart 2023 tarihinde tıp fakültesine onay verdikleri, Avcı'nın üniversiteden 10 bin dolar, Hasgüler'in ise 8 bin dolar para aldığı ileri sürülüyor.

KKTC\'de \'sahte diploma\' soruşturmasında tutuklanan YÖDAK Başkanı Avcı, tutuksuz yargılanacak
Kaynak: İHA

Tutuklama, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de 'sahte diploma' soruşturmasında tutuklanan YÖDAK Başkanı Avcı, tutuksuz yargılanacak - Son Dakika

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