KKTC'den Barcelona Kampına Tepki - Son Dakika
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KKTC'den Barcelona Kampına Tepki

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Erhürman, Barcelona'nın KKTC'deki futbol kampını engellemeye yönelik girişimlere karşı çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İspanyol futbol takımı Barcelona'nın ülkesinde düzenleyeceği futbol eğitim kampının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bazı çevrelerce engellenmek istemesine tepki gösterdi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre Erhürman, İspanyol futbol takımı Barcelona'nın KKTC'de gençlere yönelik düzenleyeceği futbol eğitim kampının, Rum kesimindeki bazı çevrelerce engellenmesine yönelik birçok girişimi sosyal medya üzerinden gördüğünü belirterek, bir insan olarak herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Rum gencin, Kıbrıs sorunu dolayısıyla dünyanın başka ülkelerindeki gençlerin sahip olduğu olanaklardan mahrum kalmasını istemeyeceğini vurguladı.

Kıbrıs'ta taraflar arasında güven yaratıcı önlemlerin önce gençlerin birbirlerine güveni sağlamakla başlayacağını vurgulayan Erhürman, şunları kaydetti:

"Festival iptal ettirmeyi, çocukların futbol oynamasını engelleme yönünde girişim yapmayı, 'diplomatik zafer' adıyla anabilirsiniz ama insani açıdan baktığınızda, bunun tüm insanlar ve insanlık açısından bir hezimet olduğu benim için yeterince açıktır."

Erhürman, bu tür organizasyonları siyasi bağlam içinde ele almayı doğru bulmadığını da belirterek, 2004'ten sonra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin yetkili kurumlarından yapılan Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun kalkması gerektiği yönündeki açıklamaları hatırlattı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den Rumlara tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de uluslararası toplumun Rum Yönetimi'nin Barcelona kampıyla ilgili tavrını görmesi gerektiğini aktardı.

Yazılı açıklamasında sporun birleştirici gücünden ve gençlerin dostluk içinde bir araya gelmesinden rahatsızlık duyulmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Öztürkler, "Rum tarafı ne yaparsa yapsın, Kıbrıs Türk halkının dünyayla buluşma, spor yapma, üretme ve geleceğini kendi elleriyle şekillendirme mücadelesine engel olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürkler, Rum yönetiminin, KKTC'de düzenlenmesi planlanan futbol eğitim kampının iptal edilerek, Güney Kıbrıs'a taşınması yönündeki girişimini eleştirerek, bunun Kıbrıslı Türk gençlere yönelik spor izolasyonlarının yeni bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Meclis Başkanı Öztürkler, Rumların bu tutumu karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini dile getirerek, Barcelona'nın gençler için düzenleyeceği futbol eğitim kampının iptal edilmesinin veya Güney Kıbrıs'a taşınmasının istenmesinin, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'den Barcelona Kampına Tepki - Son Dakika

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