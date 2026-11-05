KKTC Dışişleri, Avrupa Komisyonunun 2026 Türkiye Raporu'ndaki ithamları haksız buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Türkiye Raporu'nda yer alan ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef alan ithamları "taraflı, gerçeklerden kopuk ve haksız" olarak nitelendirerek, bütünüyle reddettiğini duyurdu.

KKTC Dışişleri Bakanlığından, "Avrupa Komisyonu 2026 Türkiye Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, KKTC olarak, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Avrupa Komisyonunun söz konusu raporu ile ilgili değerlendirmelerinin desteklendiği vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), 2004 yılında kendi kural ve mevzuatlarına aykırı olarak, taraflı bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni birliğe aldığı hatırlatılan açıklamada, Komisyonun son raporunun, AB'nin Rum-Yunan ikilisinin maksimalist ve uluslararası hukuka aykırı tezlerine koşulsuz destek vermeyi sürdürdüğünü ve Ada'daki mevcut gerçekleri tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkını ambargolarla izole etmeye çalışan bir kurumun, Kıbrıs Türkleri'nin de lehine olacak şekilde Kıbrıs meselesinin çözüm sürecine yapıcı bir katkı koyması mümkün değildir. Raporda, önceki yıllarda olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları temelindeki egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm vizyonunun göz ardı edilmesi ve Kıbrıs meselesinin tek taraflı bir bakış açısıyla ele alınması esef vericidir." değerlendirilmesinde bulunuldu.

AB'nin, Kıbrıs Türk halkına yönelik adil, dengeli ve tarafsız bir tutum sergilemesini beklemenin gerçekçi görülmediği vurgulanan açıklamada, "Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Türkiye Raporu'nda yer alan ve doğrudan KKTC ile Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını hedef alan, taraflı, gerçeklerden kopuk ve haksız ithamları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları temelinde egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi yönündeki kararlı duruşunu ana vatan Türkiye ile birlikte sürdürmeye devam edeceği belirtilerek, Ada'da adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışın, ancak Kıbrıs'ta var olan iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesiyle mümkün olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla doğrudan temas kurma hakkına yönelik meşru çabalarının, Avrupa Komisyonunun 2026 yılı Türkiye Raporu'nda "uluslararası meşruiyet arayışı" şeklinde nitelendirilmesi de eleştirilerek, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla doğrudan temas kurma ve işbirliği geliştirme yönündeki meşru çabalarının engellenmeye çalışılmasının AB'nin temel taşlarından olduğunu iddia ettiği "ayrımcılık yapmama ve insan haklarına saygı" ilkelerine taban tabana zıt olduğuna dikkat çekildi.