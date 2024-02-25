KKTC Dışişleri Bakanı: Gazze\'deki sorun iki devletli çözümle sonlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İsrail- Filistin meselesine ilişkin, " Gazze'deki sorun ancak iki devletli çözümle sonlanacaktır." dedi.
Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Ertuğruloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na gözlemci üye olarak katılan KKTC heyetine başkanlık etti.
Ertuğruloğlu, teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşmenin yaygın kullanımı ve haber kaynaklarının çoğalması nedeniyle algı yönetimi, dezenformasyon ve manipülasyonun da arttığına işaret ederek, İsrail hükümetinin Gazze'de işlediği savaş suçlarını gizlemek için bu yöntemi kullanıp uluslararası kamuoyunun dikkatini farklı bir cepheye taşıdığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Gazze'deki sorun ancak iki devletli çözümle sonlanacaktır." ifadesini kullandı.
Ertuğruloğlu, toplantı çerçevesinde ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou ile bir araya geldi.
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