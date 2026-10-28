KKTC Dışişleri, GKRY-Eni Kronos sözleşmelerini tek taraflı adım olarak niteledi - Son Dakika
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KKTC Dışişleri, GKRY-Eni Kronos sözleşmelerini tek taraflı adım olarak niteledi

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY ile Eni arasında Kronos sahasına ilişkin imzalanan sözleşmelere tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Türk halkının doğal kaynakların ortak sahibi olduğunu, Rum Yönetiminin onu temsil ve adına karar alma yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İtalyan enerji şirketi Eni arasında imzalanan sözleşmenin, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki özden gelen haklarını yok sayarak sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin son örneği olduğunu belirterek, Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk halkını temsil etme ve bu kaynaklar hakkında onun adına karar alma yetkisi bulunmadığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY ile Eni arasında "Kronos" sahasına ilişkin imzalanan sözleşmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'nin, 26 Ekim'de Eni ile "Kronos" doğal gaz sahasının üretime geçirilmesine yönelik sözleşmeler imzaladığını duyurduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu adım, GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki özden gelen haklarını yok sayarak sürdürdüğü tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin son örneğidir. Kıbrıs Türk halkı, Ada üzerinde ve etrafındaki denizlerde bulunan doğal kaynakların ortak sahibidir. Rum Yönetiminin, Kıbrıs Türk halkını temsil etme ve bu kaynaklar hakkında onun adına karar alma yetkisi bulunmamaktadır.

Bu hususta evvelce yaptığımız açıklamalarda ortaya konulan tutumumuz geçerliliğini korumaktadır. Bu vesileyle GKRY ile işbirliği yapan uluslararası şirketleri de Ada'daki ve bölgedeki siyasi gerçekleri göz önünde bulundurmaya ve Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbeden girişimlerde yer almanın doğuracağı menfi sonuçları dikkate almaya davet ediyoruz."

Açıklamada, KKTC'nin ana vatan Türkiye ile tam bir eş güdüm ve dayanışma içerisinde, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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