KKTC Meclis Başkanı'ndan Şehit Askerler için Taziye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, yayımladığı mesajda, 5 Mehmetçiğin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendiklerini vurguladı.

Öztürkler, "Vatan uğruna büyük bir fedakarlık ve cesaretle görevleri icra ederken metan gazı sızıntısı sonucu şehit olan 5 askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC olarak Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirten Öztürkler, şunları kaydetti:

"KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki sarsılmaz bağ, bu tür acılar karşısında daha da güçlenmekte, kader birliğimiz, kardeşliğimizin en somut göstergesi olmaktadır. Şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum."