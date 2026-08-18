KKTC Meclis Başkanı'ndan Somali'ye Tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanlığına seçilen Abdülkadir Muhammed Nur'u tebrik etti.

Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanı Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, göreve seçilmesi dolayısıyla Öztürkler'in kendisine ilettiği tebrik mesajı için teşekkür etti.

Nur, "Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanlığına seçilmem dolayısıyla nazik tebriklerini ileten KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Dr. Ziya Öztürkler'e içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu nazik jesti büyük bir memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Nur, 10 Ağustos'ta 142 milletvekilinin oyunu alarak Somali Federal Parlamentosu Halk Meclisi Başkanlığına seçilmişti.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Nur, daha önce Somali'nin Ankara Büyükelçiliğinde çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuş, ülkesinde Adalet Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.