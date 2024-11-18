KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler İstifa Etti - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler İstifa Etti

Ziya Öztürkler, bütçe görüşmelerinin önünü açmak için Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'ndan istifa etti.

18.11.2024 13:16
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??????? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, görevinden kendi iradesiyle istifa ettiğini açıkladı.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, mecliste yapılması planlanan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için görevinden istifa ettiğini belirtti.

18 Ekim 2024'te Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul kararı ile Meclis Başkanlığı görevini yürütmeye başladığını hatırlatan Öztürkler, aldığı kararın Ulusal Birlik Partisi (UBP) yönetimi, başkanlık seçiminde kendisine oy verenler ve halk tarafından anlayışla karşılanmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Öztürkler, "Gelinen aşamada Meclis'te yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

KKTC'de ekim ayında yapılan Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı seçiminde, iktidardaki UBP'nin adayı mevcut başkan Zorlu Töre ve Kutlu Evren yarışmış ancak ikisi de yeterli çoğunluğu sağlayamamıştı.

Bunun üzerine UBP'den aday gösterilen Ziya Öztürkler, son turda 26 kabul, 23 ret oyu alarak Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmişti.

Ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 3 oy pusulasında çifte mühür bulunduğu iddiası ile Öztürkler'in yeterli çoğunluğu sağlayamadığını ileri sürüyor ve bu nedenle Cumhuriyet Meclisi oturumlarını engelliyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler İstifa Etti - Son Dakika

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