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- KKTC- Mersin feribotunda rötar tartışması kavgayla bitti

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e hareket edecek olan feribot 5 saat rötar yapınca bazı yolcular ile personel arasında kavga çıktı, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Girne-Mersin feribotunda yaşandı. Alınan bilgiye göre, KKTC'den Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu Limanı'na hareket edecek olan feribot yaklaşık 5 saat rötar yaptı. Rötar nedeniyle yolcular ile gemi personeli arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bazı yolcularla, feribot personeli ve özel güvenlik görevlilerinin karıştığı kavga anı ise diğer yolcular tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin geldiği ancak iki tarafın da şikayetçi olmadığı öğrenildi. 5 saat gecikmeli olarak hareket eden feribotun Mersin'e ulaştığı bildirildi.