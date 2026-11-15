KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümü Bişkek\'te resepsiyonla kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 15 Kasım 1983'teki kuruluşunun 43. yıl dönümü, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resepsiyonla kutlandı.

KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir'in ev sahipliğinde 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tahir, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinde çözümün yolunun Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçtiğini vurguladı.

Konuşmasına, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Kasım'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 asker için başsağlığı dileyerek başlayan Tahir, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türkiye'mize, aziz milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri olduğunu belirten Tahir, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana geçen 43 yılda yaşamın tüm alanlarında büyük mesafeler katettiğini söyledi.

Tahir, ülkesinin üniversiteleri, turizm potansiyeli, tarımı, dinamik ekonomisi ve nitelikli insan gücüyle Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bugün kendi vatanımızda, kendi bayrağımızın gölgesinde özgür, bağımsız ve egemen olarak yaşıyorsak bunu, halkımızın direnişine, şehitlerimize ve her daim yanımızda olan ana vatanımız Türkiye'ye borçluyuz." dedi.

KKTC ve Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Tahir, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında kurumsallaşan işbirliğini her alanda ileriye taşımaya kararlı olduklarını ve Türk dünyasının ortak geleceğinde aktif bir şekilde yer almayı ortak bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Tahir, kardeş Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve diğer dost ülkelere destek ve dayanışmalarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki 4 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda olduğu gibi bu yıl da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi ve maruz bırakıldığı izolasyonun son bulması yönünde çağrıda bulunduğunu anımsatan Tahir, Erdoğan'ın uluslararası toplumu KKTC'yi tanımaya davet etmesinin davalarına büyük destek ve güç verdiğini vurguladı. Tahir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Tahir, devletlerinin uluslararası arenada hak ettiği yeri er ya da geç alacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getirerek, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı ve tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Ada'da adil ve kalıcı çözüm vurgusu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Dr. Mekin Mustafa Kemal Ökem de KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesinin önderleri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Kıbrıs Barış Harekatı'na ve hukuki zeminine emek veren Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmet ve minnetle andı.

Kıbrıs Türkü'nün dünyayla buluşmasının önüne konan engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Ökem, "Ada'da adil ve kalıcı bir çözümün yolu mevcut gerçeklerin kabul edilmesinden ve akla yatkın makulde buluşmaktan geçmektedir. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün tescili kalıcı bir çözümün vazgeçilmez şartıdır." diye konuştu.

Ökem, KKTC olmadan Türk dünyası ve Türk ailesinin eksik olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını ve seçilmiş liderlerinin başta TDT olmak üzere her platformda temsil edilmesini kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla ve yetkisiyle KKTC'nin huzuru, güvenliği ve refahı için sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini aktaran Ökem, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum. Yaşasın Kıbrıs Türkü, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti." şeklinde konuştu.

"Kıbrıs meselesi bugün Türkler için şeref meselesidir"

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Latif Gandilov ise Kıbrıs meselesinin Türk dünyası için taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Kıbrıs meselesi bugün Türkler için şeref meselesidir. Bu bizim için en önemli olan meseledir." dedi.

Kıbrıs'ta geçmişte yaşanan acıların unutulmaması gerektiğinin altını çizen Gandilov, "Orada Türk'e olan zulüm belki hiçbir yerde olmamıştır. İnsanları yakmak, öldürmek, annesinin, babasının gözünün önünde çocukları öldürmek, bunları biz biliyoruz. Bunları konuşmak lazımdır, söylemek lazımdır. Çünkü unutsak tarih bizi bağışlamaz." ifadelerini kullandı.

Gandilov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in her fırsatta Azerbaycan'ın Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu açıkça ifade ettiğini hatırlatarak, "Ben de bir daha devletim adına diyorum ki biz her zaman Kıbrıs'ın yanındayız. Kıbrıs halkı bizim kardeşlerimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs meselesine verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Gandilov, şunları kaydetti:

"Hiçbir yerde Türk yalnız değildir. Çünkü büyük Türkiye var. Ona göre de var olsun Türkiye, var olsun Kıbrıs Türkleri, var olsun Türklüğümüz."