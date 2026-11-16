KKTC'nin 43. kuruluş yılı Brüksel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'nin 43. kuruluş yılı, Belçika'da Brüksel Temsilciliği konutunda verilen resepsiyonla kutlandı. Temsilci Büyükelçi Gizem Alpman ve eşinin tebrik kabul ettiği davete Türkiye'nin NATO ve Brüksel büyükelçileri ile çok sayıda diplomat katıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yılı, Belçika'da KKTC Brüksel Temsilciliğinde verilen resepsiyonla kutlandı.
KKTC Brüksel Temsilciliği konutunda düzenlenen davette, KKTC Brüksel Temsilcisi Büyükelçi Gizem Alpman ve eşi Jentoff Celen tebrikleri kabul etti.
Resepsiyona, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yaprak Balkan, Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim, Anvers Başkonsolosu Sinan Yeşildağ ve Türk askeri temsilcilerin yanı sıra çok sayıda diplomat ve sivil toplum temsilcisi katıldı.
Resepsiyon, davetlilere ikramların sunulmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?