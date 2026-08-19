KKTC ve Türkiye'den Fiber Optik Dev Adım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında fiber optik ek protokolünü imzaladıklarını belirterek, "Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır." dedi.

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Yılmaz ile ortak açıklamada bulunan Üstel, ana vatan Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü işbirliğinin yeni adımlarını değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini ve KKTC'nin dijital geleceğini belirleyecek fiber optik ek protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Üstel, "Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için yaşamsaldır. Bu ilişkiler tarihten gelen kardeşliğimizin milli davamızın ortak mücadelemizin ve birlikte güçlü bir geleceğe duyduğumuz inancın üzerine kurulmuştur." dedi.

Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde Türkiye'yi hep yanında bulduğunu vurgulayan Üstel, kalkınma mücadelelerinde, altyapı yatırımlarında, reformlarında ve dünyaya açılma çabalarında Türkiye'nin güçlü desteğini yanlarında hissettiklerini aktardı.

Üstel, göreve geldikleri ilk günden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve Yılmaz'ın yakın ilgisiyle Türkiye-KKTC ilişkilerini daha güçlü ve sonuç odaklı bir zemine taşıdıklarına dikkat çekti.

"Fiber optik altyapı, e-devlet projemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır"

Bu güçlü birlikteliğin KKTC'ye çok önemli projeler kazandırdığını söyleyen Üstel, şöyle devam etti:

"Bugün yeni ve çok önemli bir dönemin başındayız. Bu dönemin ana konuları enerji ve dijital altyapı yatırımlarıdır. Bugün ek protokolümüzü imzaladığımız fiber optik altyapı yatırımı bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır. Kamudan eğitime, sağlıktan turizme, ticaretten finans sektörüne kadar hayatın her alanını doğrudan etkileyecektir. Yeni nesil teknolojilerin önünü açacak yatırım ortaklarımızı daha güçlü hale getirecektir. Fiber optik altyapı aynı zamanda e-devlet projemizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesini hızlandıracaktır. Devletimizin veri üretme, toplama ve analiz etme kapasitesini güçlendirecektir. Doğru veriye dayalı, hızlı ve etkin karar alma imkanlarımızı artıracaktır. ve en önemlisi dijital veri güvenliğimizi çok daha güçlü hale getirecektir."

Üstel, proje ile daha güçlü bir e-devlet altyapısına sahip olacaklarını belirterek, kurumlar arasındaki dijital entegrasyonu güçlendireceklerini aktardı.

İmzaladıkları ek protokolle önemli dönüşümleri fiilen başlattıklarını aktaran Üstel, "Türkiye ile işbirliğimizin güçlenmesine karşı duranlar oldu. Süreci yavaşlatmak ve gecikmek isteyenler oldu, bütün ayak sürmelerine rağmen kararlılığımızdan vazgeçmedik." diye konuştu.

Üstel, Türkiye ile KKTC'nin ortaya koyduğu güçlü siyasi iradeyle önlerine çıkarılan engelleri birer birer aştıklarını söyledi.

Hedeflerinin 2027 yılı içerisinde fiber altyapıyı hanelere ve iş yerlerine ulaştırmak olduğunu kaydeden Üstel, fiber optik dönüşümle KKTC'yi dijital çağın gerektirdiği altyapıya kavuşturacaklarını ifade etti.

Başbakan Üstel, Türkiye'yle imzaladıkları doğal gaz işbirliği mutabakatının tarihi önemde olduğuna dikkati çekerek, doğal gazın Türkiye'den KKTC'ye ulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Üstel, enerji üretiminde daha temiz, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir yapı kurmak için çalıştıklarını belirterek, "Su nasıl geldiyse, fiber nasıl gelecekse, doğal gaz ve elektrik bağlantısıyla enerji alanında da ana vatan Türkiye'yle ilişkilerimizi en üst noktaya taşıyacağız. (KKTC'nin) Bu yatırımlarla Doğu Akdeniz'deki stratejik önemi daha da artacaktır. Mavi vatandaki gücümüz daha da pekişecek. Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 30-40 yılını şekillendirecek stratejik adımlardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile imzaladıkları iktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarının kalkınma hamlesinin temel dayanaklarından biri olduğunu dile getiren Üstel, bu işbirliği sayesinde yıllardır bekleyen projeleri tamamladıklarını belirtti.

Üstel, iki ülke arasındaki siyasi istikrar ile projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.