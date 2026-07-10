Türkiye ve KKTC'den doğal gaz mutabakatı - Son Dakika
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Türkiye ve KKTC'den doğal gaz mutabakatı

10.07.2026 20:04
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Türkiye ile KKTC arasında 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' imzalandı. KKTC Başbakanı Üstel, anlaşmanın enerji geleceğini şekillendireceğini ve Doğu Akdeniz'de güçlü mesaj verdiğini söyledi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Törende, "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Başbakanı Üstel arasında imzalandı.

Üstel, törende yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının, KKTC'nin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız." diye konuştu.

Anadolu'nun suyunun deniz altından boru hattı ile Ada'ya ulaşmasının KKTC'ye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğal gazın ardından Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Üstel, her alanda Türkiye'nin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz." dedi.

Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdeniz'de güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Üstel, "Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. ve ana vatan Türkiye'nin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır." ifadesini kullandı.

Türkiye'den deniz altından kablo ile gelecek elektrik konusunda fizibilite çalışmalarını tamamladıkları halde Rumların baskısı ile Avrupa Birliği'nin ve onun enerji kuruluşu ENTSO-E'nin (Avrupa'daki elektrik iletim sistemi operatörlerinin bağlı olduğu Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı) onayını beklediklerini hatırlatan Üstel, "Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden doğal gazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır." dedi.

Başbakan Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kıbrıs, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve KKTC'den doğal gaz mutabakatı - Son Dakika

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