KLÜ'de Yabancı Öğrenci Kayıtları Başladı - Son Dakika
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KLÜ'de Yabancı Öğrenci Kayıtları Başladı

KLÜ\'de Yabancı Öğrenci Kayıtları Başladı
23.07.2026 11:14
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Kırklareli Üniversitesi'nde yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı. Rektör, öğrencilere destek verdi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, kayıt işlemlerini inceledi.

Kayıt işlemlerini tamamlamak için gelen uluslararası öğrencilerle sohbet eden Ak, öğrencilerin taleplerini de dinledi.

Ak, öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim hayatı diledi.

Kayıt sürecinde görev alan akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ak, uluslararası öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

Üniversitenin, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda farklı ülkelerden gelen öğrencileri akademik ve sosyal açıdan en iyi şekilde desteklemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Berna Ak Bingül ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gökhan Ataştöken de yer aldı.

Kaynak: AA

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