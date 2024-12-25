Kobakhidze'den Aliyev'e Taziye Mektubu

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e taziye mektubu gönderdiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Kobakhidze, Kazakistan'daki uçak kazası nedeniyle Aliyev'e gönderdiği taziye mektubunda başsağlığı dileklerini iletti.

Gürcistan olarak kardeş Azerbaycan halkının acısının paylaşıldığı kaydedilen mektupta, "Gürcistan hükümeti ve Gürcü halkı adına size ve Azerbaycan halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Kobakhidze, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Kazakistan'daki uçak kazası

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü- Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını açıkladı.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan'da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.