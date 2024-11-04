Kocaali'de Trafik Kazası: 1 Ölü

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kocaali- Karasu yolunda seyreden Şerif Ali Deligöz yönetimindeki 54 DD 258 plakalı otomobil, Alandere Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki mermerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Deligöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Bu arada Kocaeli Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemiz esnafından Dursun Ali Deligöz'ün oğlu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanımız İbrahim Deligöz'ün ağabeyi Şerif Ali Deligöz'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Allah'ım mekanını cennet eylesin, ailesine ve sevenlerine sabırlar versin." ifadelerini kullandı.