Kocaeli Başiskele'de tüfekli saldırı sanığına müebbet hapis cezası verildi

Kocaeli Başiskele'de tüfekli saldırı sanığına müebbet hapis cezası verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanık, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pompalı tüfekle vurulan kişi hastanede kurtarılamamış, sanık pişman olduğunu söyledi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişiyi pompalı tüfekle öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.K, müştekiler B.Ö. ve O.Ö. ile taraf avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar okudu.
Son sözü sorulan sanık B.K, niyetinin öldürmek olmadığını savunarak, "İşin buralara geleceğini bilseydim yapmazdım. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı." ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Olay
Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'nde 6 Temmuz 2025'te B.K. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yasin Örçen (39), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan B.K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
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