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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antikkapı Restoran'da düzenlenen törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehir belediye hizmetlerinden memnunsa bunun çalışanlar sayesinde olduğunu, bu nedenle onları mutlu etmek istediklerini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en borçlu belediye olduğu iddialarına da değinen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesini borç batağına batıran sizsiniz. Borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Hazine'den başka kimseye borcumuz yok. Bankaları ve diğer borçları eklediğimizde en borçlu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sigortasını, vergisini ödeyemeyen ve kapısına haciz dayanan bu zihniyetteki belediyeler ortada."

Büyükakın, personelden gelen talep sonrası 1000 lira daha artış yapılmasıyla en düşük ücretin 35 bin 40 lira olduğunu söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da hiç kimseyi ayırt etmeden, her üyeyi kutsal görerek çalıştıklarını belirterek, "Her sıkıntıda yanımızda olan ve yoldaş olmaktan onur duyduğum Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Protokolün kentimiz ve emekçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından sözleşme, Büyükakın, Ersoy ve Subaşı tarafından imzalandı.

Büyükşehir, İSU ve Belde AŞ'de çalışan 10 bin 500 personeli ilgilendiren toplu sözleşmeyle en düşük işçi ücreti 35 bin 40 lira oldu. Ayrıca, 92 lira olan yemek ücreti 157'ye, 50 lira olan yol ücreti 80'e yükseltildi.