Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, Uluslararası Aile Haftası için farkındalık yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, Uluslararası Aile Haftası için farkındalık yürüyüşü düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Valilik, Uluslararası Aile Haftası için farkındalık yürüyüşü düzenledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği tarafından "Uluslararası Aile Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

16.05.2024 15:46
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Valiliği tarafından "Uluslararası Aile Haftası" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sekapark'taki yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Başkanı Şaban Arlı, şehit yakınları ve gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Filistin ve Türk Bayraklarıyla yapılan yürüyüş uçurtma tepesinde son buldu. Daha sonra aileler ve protokol üyeleri, Gazze'deki Filistinli ailelerle dayanışma mesajı vermek amacıyla denize kağıt gemi bıraktı.

Tüylüoğlu, yaptığı konuşmada, Aile Haftası'nın önemine değinerek, ailenin hayatın en büyük zenginliği olduğunu ifade etti.

Turgut Mahallesi'ndeki sahanın üstü kapatılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Turgut Mahallesi'nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için ihale yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihale kapsamında 25,5x47 metre ebatlarında toplam 1198,5 metrekarelik konstrüksiyon yapımı gerçekleştirilecek.

İhale Salonu'nda düzenlenen online ihaleye 7 firma katıldı. En düşük teklif 5 milyon 430 bin 880 lira olurken, en yüksek teklif 7 milyon 453 bin 325 lira olarak sunuldu.

Komisyonun değerlendirmesinin ardından ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanacak, yer tesliminin ardından çalışmalar başlayacak.

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz nikah kıydı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dünya Aile Günü'nde Yakup Eralan ve Ebru Yıldızlı çiftinin nikahlarını kıydı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükgöz nikah sırasında yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler, bugün Dünya Aile Günü. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ailenin korunması güçlenmesi adına bir genelge yayımlandı. Bu çerçevede biz de bir sürpriz yapıp nikahınızı kıyalım dedik." ifadelerini kullandı.

Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından geline aile cüzdanını şehit annesi Emzade Ergül takdim etti.

Nikah töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Dilovası'nda cadde ve sokaklar yıkandı

Dilovası Belediyesi Temizlik işleri ekipleri tarafından cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde koordineli olarak gerçekleştirdiği bahar temizliği çalışmaları kapsamında ana arterlerde tazyikli su ile yıkama yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, temizlik çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Karamürsel'de Türk halk müziği konseri

Karamürsel İleri Musiki Derneğince, eski dernek başkanlarından merhum Niyazi Karadağ anısına Türk Halk Müziği konseri verildi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki konsere, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Halide Çorbacı, merhum Karadağ'ın dernekte yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ona çok şey borçluyuz ve özlüyoruz. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Gecede emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından, şef Muzaffer Ayber yönetimindeki İleri Musiki Korosu konser verdi.

Etkinliğe katılanlar, SMA hastası 1,5 yaşındaki Nilperi Güler için düzenlenen kampanyaya da bağışta bulundu.

Kaynak: AA

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