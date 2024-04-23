Kocaeli'de 23 Nisan törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Kocaeli'de 23 Nisan törenleri düzenlendi

Kocaeli\'de 23 Nisan törenleri düzenlendi

Kocaeli'nin Gölcük, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar törenlere katıldı. Kutlamalar kapsamında öğrencilere ödüller verildi.

23.04.2024 14:33
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Kocaeli'nin Gölcük, Kandıra ve Karamürsel ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gölcük Anıtpark'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ve siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kandıra

Kandıra'da gerçekleştirilen törende de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra törene katılan protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, saygı duruşundu bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programa, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Gökner Kayaş Zor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kızmaz ve siyasi parti ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel

Karamürsel'de gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Programda, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer ve ilçe protokolü yer aldı.

Necdet Calp İlkokulu'nda devam eden kutlamalarda, Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Şiir dinletisi ve halk oyunu gösterilerinin yapıldığı programda, 23 Nisan kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 23 Nisan törenleri düzenlendi - Son Dakika

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