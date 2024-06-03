Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk apartmanın penceresinden düştü - Son Dakika
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Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk apartmanın penceresinden düştü

Kocaeli\'de 5 yaşındaki çocuk apartmanın penceresinden düştü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ciddiyetini koruyor.

03.06.2024 21:43
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde apartmanın dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yavuz Sultan Mahallesi İtimat Sokak'taki apartmanın dördüncü katındaki dairede yaşayan Can T. (5) henüz belirlenemeyen nedenle pencereden zemine düştü.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk burada yapılan müdahalenin ardından İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralı çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 5 yaşındaki çocuk apartmanın penceresinden düştü - Son Dakika
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