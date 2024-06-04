Kocaeli'de 9 Plaja Mavi Bayrak Verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 9 Plaja Mavi Bayrak Verildi

Kocaeli\'de 9 Plaja Mavi Bayrak Verildi

Kocaeli'de sahillerin korunmasına yönelik çalışmalarla, 7'si Karadeniz'in Kandıra, 2'si Marmara Denizi'nin Karamürsel kesimindeki 9 plaja mavi bayrak kazandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarıyla mavi bayraklı plaj sayısını artırarak, kentteki 24 plajdan 9'unun mavi bayraklı olduğunu açıkladı. Mavi bayrak, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli bir çevrenin sembolü olarak uluslararası alanda tanınan bir ödüldür.

04.06.2024 13:35
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Kocaeli'de sahillerin korunmasına yönelik çalışmalarla, 7'si Karadeniz'in Kandıra, 2'si Marmara Denizi'nin Karamürsel kesimindeki 9 plaja mavi bayrak kazandırıldı.

İlk mavi bayrağı 2012'de Karamürsel Altınkemer Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aradan geçen yıllarda çevre yatırımlarıyla mavi bayraklı plaj sayısını artırdı.

Son olarak geçen yıl mavi bayrak verilen Karamürsel ilçesindeki Ereğli Kumyalı Plajı, kentte bu ünvana sahip 9. plajı oldu.

Su sporlarının yapıldığı konuma getirilen kentte, Marmara Denizi'nin Karamürsel bölümünde 2, Karadeniz'in Kandıra sahillerinde 7 plajda mavi bayrak dalgalanıyor.

Mavi bayraklı Miço Koyu ile Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek, Karamürsel Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları, yaz sezonunda tatilcilerin uğrak noktası oluyor.

"Kentteki 24 plajdan 9'u mavi bayraklı"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, mavi bayrağın, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olduğunu söyledi.

Mavi bayrağın, temiz, bakımlı, donanımlı, güvenli bir çevrenin sembolü, ayrıca uluslararası alanda ve turizm sektöründe en çok bilinen ödüllerden olduğunu belirten Önem, mavi bayraklı plajlar açısından Türkiye'nin dünyada 3. sırada yer aldığını kaydetti.

Kentteki 24 plajdan 9'nun mavi bayraklı olduğunu aktaran Önem, "İzmit Körfezi'nin temizlenmesi için yaptığımız çalışmaların meyvesi aslında. Her geçen yıl mavi bayraklı plaj sayısını artırarak, aldığımız tüm ödüllerin sürdürülebilirliğini sağlayarak 9 rakamına ulaştık." dedi.

Mavi bayrak ödülünün, plajlarda son 4 yıl boyunca alınan deniz suyu numunelerinin değerlendirilmesi sonucu verildiğini bildiren Önem, kentte mavi bayrak için gerekli 33 kriterin yerine getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Önem, Büyükşehir Belediyesinin olaya her zaman bütüncül baktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İzmit Körfezi'nde bir başarı hikayesi olduğu açıkça görülüyor. Bu ödüller bunun bir göstergesi. Mavi bayraklı plaj başvurusundaki süreç çok önemli. Hem çevre denetimleri hem de deniz çöpleriyle mücadelemiz, TÜBİTAK MAM ile yaptığımız bilimsel su kalitesi izleme konusu ve İzmit Körfezi'nde yaptığımız birçok farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri sonucunda aslında bu başarı hikayesini oluşturduk. Bunun sonucunda İzmit Körfezi ve halkı ödüllendirildi."

"Mavi bayrak, uluslararası bir etiket"

Kocaeli'deki mavi bayraklı plajların yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Önem, kente gelenlerin cep telefonu uygulaması sayesinde en yakın mavi bayraklı plaja kolayca ulaşabildiğini söyledi.

Önem, Kandıra ilçesindeki Karadeniz sahillerinde bulunan 11 yüzme alanından 7'sinin mavi bayraklı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok önemli bir başarı. Karadeniz'i düşündüğümüz zaman, sahilleri, koyları, doğal güzelliği, su kalitesi açısından çok önemli. Mavi bayrağın en önemli şartlarından biri, yüzme suyu kalitesinin yakalanması. O bölgede atık suyla ilgili gerekli altyapının, gerekli arıtma tesislerinin olduğunun da bir göstergesi. Arıtma yapılıyor ve mavi bayraklı plajların olduğu yerde bir damla atık su bırakılmıyor. Bu açıdan da çok önemli. Mavi bayrak, uluslararası bir etiket. Kocaeli için de önemli. Ülkemizdeki 20 şehirden biriyiz, 567 plajın 9'u da Kocaeli'de bulunuyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 9 Plaja Mavi Bayrak Verildi - Son Dakika

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