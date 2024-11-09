Kocaeli’de Afet Eğitimi Projesi

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Kocaeli'de hayata geçirilen proje kapsamında teorik ve uygulamalı eğitim alan mahalle sakinleri, deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı bilinçlendiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 2016 yılında başlatılan "Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık" projesi kapsamında eğitimler sürüyor.

Mahalle sakini kanaat önderleri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve velilerin hedef kitle olarak belirlendiği projeyle teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere karşı dirençli bir toplumun oluşturulması hedefleniyor.

AFAD'dan 2019 yılında "Uygulanabilir En İyi Afet Uygulaması" ve Marmara Belediyeler Birliğinden 2020 yılında "AFET Dalında Altın Karınca" ödülü alan projeden, 7 ilçede hedef kitle olarak belirlenen mahalle sakinleri yararlandı.

Son olarak Başiskele ilçesinde 22 mahalleden 318 vatandaşın katılımıyla düzenlenen eğitimde, KOÜ akademisyenleri ve AFAD eğitmenleri tarafından "Afetler Karşısında Dirençli Toplum Olmak", "Afet Farkındalık Eğitimi" ve "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi" konularında teorik bilgi verildi.

Daha sonra "Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi" kapsamında sahaya çıkan mahalleli, depreme karşı yapısal risklerin azaltılması noktasında gördükleri eksiklikleri not aldı.

İlçeye getirilen konteynerdeki güvenli yaşam odasında, depreme karşı eşyaların nasıl sabitlenmesi gerektiğini öğrenen gönüllülere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitmenleri ilk yardım ve uygulamalı yangın eğitimi de verdi.

"Depreme hazırlıklı olmak noktasında eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürü Mustafa Yaltırak, AA muhabirine, İl Risk Azaltma Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet eğitimlerine devam ettiklerini söyledi.

Yaltırak, bütün kurumların afetlere yönelik eğitimler düzenlediğini belirterek "Biz mahalle halkına inmeye çalışıyoruz. Sismolojik Deprem Eğitim Merkezi'mizde çocuklarımıza da eğitim veriyoruz. Özellikle o eğitime katılan çocukların velilerine ulaşmakla başladık bu işe." dedi.

Örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Yaltırak, "Mahalleli, kendi mahallesinde farkında olmadığı tehlikelerin farkındalığına ulaşıyor. Afet eğitiminin her daim olması gerekiyor. Biz bile sürekli eğitimlerin içinde olduğumuz halde her eğitimde yeni bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

Yaltırak, projede öncelikli alanın deprem olduğunu ancak diğer afetlere ilişkin de eğitimler verildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Özellikle kentimiz bir endüstriyel yaşam merkezi, büyük sanayi kuruluşlarımız var. Heyelanlara yönelik, toprak kaymalarına yönelik riskler barındırıyor. En önemlisi Kuzey Anadolu Fayı kentimizin ortasından geçiyor. Afetin ne zaman geleceğini kimse bilmiyor. Hazırlıklı olmak noktasında bu eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Mahalleli buradan çıktığında muhakkak aile afet planı yapması gerektiğini anlıyor. Akşamları hem çocuklarımıza hem ailelerimize bu görevi veriyoruz. Evinizdeki riskleri, tehlikeleri tespit edin, ona göre çözüm önerileri geliştirin şeklinde ödevler veriyoruz. Eğitim alan mahalle halkımız, hem yakın çevresine bu eğitimleri aktarıyor hem de risk analizi yaparak çözüm üretmeye çalışıyor."

"Önlemlerimizi almamız gerekiyor"

Eğitime katılan 2 çocuk annesi Filiz Demirtaş da mahalle sakinlerine böyle bir eğitim verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demirtaş, afetlere karşı bilinçli olmanın önemine işaret ederek "Bir deprem anında, bir yangın anında ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Önlemlerimizi almamız gerekiyor. Bizler tedbirimizi alalım, çocuklarımızı eğitelim, çevremizdeki insanları eğitelim, zararı en aza indirelim. Evde de çocuklarımla risk analizi yaptık, listemizi oluşturduk, evdeki tehlikeleri belirledik. Deprem anında evin hangi odasında toplanacağımızı belirledik." ifadelerini kullandı.

"6 Şubat depremzedesi olduğum için eğitime katılmak istedim"

Ayşegül Köse ise 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'da yaşadığını, depremden 6 gün sonra Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki yakınlarının yanına geldiğini ve 3 çocuğuyla yaşamlarını burada sürdürdüklerini söyledi.

Eğitimden çocuğunun okulu vasıtasıyla haberdar olduğunu aktaran Köse, "6 Şubat depremzedesi olduğum için eğitime katılmak istedim. Hem ilk yardım hem depremde yapılması gerekenleri anlatan çok güzel bir eğitimdi. Yaptığımız bazı şeyler doğruymuş, bazıları yanlış. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.