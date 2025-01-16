Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ş. ile hırsızlıktan 5 yıl hapis cezası olan N.Y. (52) yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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