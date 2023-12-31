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Kocaeli'de Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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Kocaeli'de Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri başladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri başladı. Tanıtım günlerinde şehitler için dua edildi ve konserler iptal edildi. Ardahan, Kars ve Iğdır yörelerine ait ürünler satışa sunuldu. Programa siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik 3 Ocak'ta sona erecek.

Kocaeli\'de Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri başladı
31.12.2023 - 11:38,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri" başladı.

Cami Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinin açışında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olması ve 28 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler dolayısıyla etkinlikteki konser ve eğlence etkinlikleri kaldırıldı.

Alanda Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Iğdır yörelerine ait peynir, tereyağı, bal, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma gibi yöresel ürünler satışa sunuldu.

Açılışta konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, gelen şehit haberlerinden dolayı konser ve eğlence etkinliklerini kaldıran organizasyon komitesine teşekkür etti.

Programa, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Soner Kartal, Darıca Ardahanlılar Derneği Başkanı Bülent Işık, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik, 3 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de Ardahanlılar Yöresel Tanıtım Günleri başladı - Son Dakika
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