Kocaeli'de Balkan Halk Oyunları Festivali Gerçekleştirildi

"1. Balkan Halk Oyunları Festivali," 7 ülkeden ekiplerin katılımıyla Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve kentteki halk oyunları derneklerinin organize ettiği festivalin son gününde, Makedonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Moldova, Sırbistan, Macaristan ve Azerbaycan'dan 450 halk dansçısı, yöresel kıyafetleriyle Karamürsel sahilinde gerçekleştirilen korteje katıldı.
Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, "hoşgeldiniz" konuşması yaptı.
Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen dernekler adına açılış konuşmasını Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin'in yapmasının ardından ekipler halk oyunları gösterisi sundu.
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