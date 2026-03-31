Kocaeli\'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayatını Kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde markette çıkıp dışarı taşan kavgada B.Ö. (18) tarafından bıçaklanan Deniz Bilmez (17) tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli B.Ö., gözaltına alındı.

Olay, 29 Mart akşamı ilçeye bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Markette karşılaşan B.Ö. ve Deniz Bilmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp market dışına taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.Ö. bıçakla Bilmez'i göğsünden yaraladı. Bilmez, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz Bilmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli B.Ö., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.